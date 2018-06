België lid VN-Veiligheidsraad

België krijgt een zetel in de Veiligheidsraad van Verenigde Naties als niet-permanent lid voor de periode 2019-2020. Ⓒ ANP

NEW YORK - België krijgt een zetel in de Veiligheidsraad van Verenigde Naties als niet-permanent lid voor de periode 2019-2020. Dat is vrijdag met de steun van 181 van de 190 aanwezige lidstaten bepaald. De Belgische vertegenwoordiger in New York, Marc Pecsteen, zal vanaf 1 januari deel gaan uitmaken van het belangrijke adviescollege van de VN. Sinds de oprichting ervan werd vijf keer eerder een Belg uitverkoren.