Premium Het beste van De Telegraaf

Blijven drijven als een plank, zónder zwembandjes Baby’s en peuters leren overleven in het water: ’In het begin wel een beetje eng’

Door Sharon Story Kopieer naar clipboard

Tien ochtenden achter elkaar stapt Stephanie Ruijgrok-van Vliet samen met haar zoontje Sep het water in. Na de spoedcursus kan hij zichzelf drijvende houden. Links zwemjuf Maya Destombes. Ⓒ Hielco Kuipers

Den Haag - Wie niet weet dat Sep (1) zich prima kan redden in het water, schrikt wellicht van het aanzicht van de baby in een (diep) zwembad. De zweminstructrice duwt het goedlachse jongetje voorzichtig van zich af; een paar seconde verdwijnt hij onder water, waarna hij zichzelf op de rug draait. Als een plank blijft hij drijven; zónder zwembandjes. Sep is een van de honderden kinderen die bij Children of The Water al op zeer jonge leeftijd leert overlevingszwemmen.