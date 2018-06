Wie schoot katje Sammie dood?

Het verdrietige gezin brengt Sammie nog wel naar de dierenarts, die al op de hoogte was. In de jonge kat wordt een kogeltje gevonden. De dierenarts denkt dat Sammie met een luchtbuks is beschoten. Verschrikkelijk nieuws voor de familie, die de afgelopen jaren de ene na de andere kat is kwijtgeraakt. Dertien in totaal.

De een kwam van de ene op de andere dag niet meer thuis, de ander keerde met ernstige verwondingen terug. Zo werd kat Basje zo’n drie jaar geleden waarschijnlijk ook beschoten. „Bij Basje voelde je dat er vlak onder de huid een kogeltje zat”, vertelt Mariëtte aan RTV Oost. „Ik was naïef en wilde het niet geloven, mensen doen zoiets niet, dacht ik.”

Inmiddels weet het gezin wel beter. Met pijn in hun buik vragen ze zich af wat er met de katten die niet meer thuis kwamen, is gebeurd. „Het enige positieve dat ik hier uit kan halen is dat Sammie tenminste nog thuiskwam, dat hij niet alleen hoefde te sterven”, aldus Mariëtte.

Het geweld tegen hun eigen huisdieren en die van andere buurtbewoners, die soortgelijke dingen hebben meegemaakt, moet stoppen. Om de pakkans te vergroten, looft de zwaar aangeslagen familie 1500 euro uit voor de gouden tip.