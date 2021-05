Zorgen binnen VVD: ’Bang dat partij in linkse wolk terechtkomt’

Partijvoorzitter Christianne van der Wal doet met de oproep van de kritische leden wat Rutte ook steevast doet: meebewegen. Ⓒ ANP / HH

Den Haag - In de VVD sluimert ongemak met de kleurloze volgzaamheid in de machtsmachine die de partij onder Mark Rutte is geworden. Diens succes en het gebrek aan alternatief leiderschap smoren bezwaren al snel. Of kritiek wordt eenvoudig doodgeknuffeld, zoals tijdens het digitale partijcongres.