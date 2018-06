Gezigzag maakte bomvolle hasjboot verdacht

Op de markt zou de hasj zelfs 80 miljoen tot 100 miljoen euro hebben opgeleverd, zo laten de Italiaanse autoriteiten weten. De boot Quest, die onder een Nederlandse vlag voer, was vertrokken uit Malta. Ze had verklaard dat ze richting de Straat van Gibraltar wilde gaan, maar volgens de Italiaanse autoriteiten wilde ze in werkelijkheid naar Libië, van waaruit hasj naar Europa wordt gesmokkeld.

„Juist omdat de boot heen en weer ging merkten we dat er iets niet klopte. Ze had misleidende informatie over haar eindbestemming gegeven”, aldus luitenant-kolonel Massimiliano Fortino, die namens de Guardia di Finanza (een Italiaans politiekorps) bij de actie betrokken was.

De Quest voer onder een Nederlandse vlag.

Rubberboten

Drugsdealers kwamen op rubberboten de hasj aan Quest leveren terwijl deze in internationale wateren was.

De Italiaanse Guardia di Finanza, die het schip al enkele dagen in de gaten hield, greep daar in. Er zijn negen mensen gearresteerd, te weten de kapitein uit Roemenië en de acht bemanningsleden van Quest. Onder de arrestanten is één Nederlander. De andere gearresteerde bemanningsleden komen uit Italië, Egypte, Malta, Oekraïne en Kroatië.

De Italiaanse autoriteiten proberen te achterhalen of de hasj uit Marokko of Algerije kwam.

„We hebben voordat we aan boord gingen eerst de Nederlandse autoriteiten om toestemming gevraagd, die ons werd gegeven. Daarna gingen we aan de slag. We kunnen nog geen namen geven van de arrestanten, omdat het onderzoek eerst moet worden afgerond”, aldus luitenant-kolonel Massimiliano Fortino. „We hebben behalve de hasj de telefoons en computers in beslag genomen en gaan alles na. Daarna zal het verhoor plaatsvinden en vervolgens wordt besloten of de verdachten voor het gerecht moeten komen. Vooralsnog zijn de arrestanten in voorarrest in de gevangenis van Catania.”