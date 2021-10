Premium Het beste van De Telegraaf

Afgelopen week piek zichtbaar Inbrekers slaan hun slag nu werkend Nederland van huis is

Door door Gijsbert Termaat Kopieer naar clipboard

Ⓒ Interpolis/Getty Images

Tilburg - Inbrekers gaan weer vaker op pad nu werkend Nederland na de lange thuiswerkperiode vaker van huis is en het steeds langer donker is. In de afgelopen week werd er 479 keer ingebroken, het hoogste aantal sinds de piek in de zomervakantie.