IS-dreigbrief voor Syrische christen: Kamervragen

Sam Louis, zoals de Syrische christen uit Hasselt heet, heeft geen idee waarom hij de dreigbrief heeft ontvangen. De brief is in het Arabisch geschreven en ondertekend door iemand van ’Islamitische Staat Nederland’, schrijft RTV Oost.

Het Reformatorisch Dagblad schrijft dat in de brief staat geschreven „dat de gezegende zwaarden van de moslims dorstig zijn” naar het bloed van Louis, die overigens al bijna twintig jaar in Nederland woont. De ontvanger is erg aangedaan.

’Wat doet de overheid?’

Door Kamervragen te stellen hopen beide partijen antwoord te krijgen op de vraag wat de overheid doet om Nederlandse burgers te beschermen. Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP, wil dat er er uitgebreid onderzoek wordt gedaan naar het incident. Mensen die bedreigd worden, moeten hulp krijgen, zo stelt de politicus.