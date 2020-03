’Nederlanders mogen niet van boord, maar Amerikanen wel!’

,,Fransen en Amerikanen zijn wel in Marseille ontscheept, maar andere nationaliteiten niet. Hoe kan dat? De Amerikanen worden gesteund door een machtige ambassade. Bij het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken blijft het oorverdovend stil. Alleen blablaverhalen dat ze geen hulpvragen hebben gekregen.”

„Nou, hierbij dan: we willen nu naar huis, help ons!”, aldus een woedende Ton van Beest (74), die met zijn vrouw al dagen in hun hut op de Costa Luminosa moet blijven.

De rederij heeft de resterende opvarenden van de Luminosa en Pacifica laten weten dat ze naar de Noord-Italiaanse thuishaven Savona bij Genua moeten varen, omdat de Franse autoriteiten verdere ontscheping ineens verbieden.

Nathalie Stam slaat alarm. ,,Mijn ouders zijn aan boord. Het is ongelooflijk dat er zo met oude mensen wordt gesold. Sommigen hebben een zwakke gezondheid, anderen voelen zich ziek. Iedereen is overstuur. Den Haag moet echt vrijdag in actie komen. De regering heeft toch de plicht om kwetsbare burgers te beschermen. Maar niemand doet wat. Het ministerie verwijst doodleuk naar de rederij en reisorganisaties. Zoek het zelf uit”, klaagt ze.

In coronahaard Noord-Italië willen de oudere vaartoeristen volgens haar helemaal niet zijn. ,,Kunnen ze daar dan wel van boord en naar huis vliegen? Er wordt geen enkele zekerheid gegeven. Onbegrijpelijk dat er nog geen redding komt.”