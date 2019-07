’Ware liefde’ redde leven bij overval: ’Geschreeuw ging door merg en been’

De politie liet vorig jaar compositietekeningen van de daders maken. Ⓒ Google Street View / Politie.nl

LEEUWARDEN - Machteloos voelde een nu 91-jarige man uit het Friese Oosterwolde zich, toen twee inbrekers het mes op de keel van zijn vrouw (89) zetten. Terwijl het echtpaar in bed lag, probeerden de inbrekers dreigend met het mes een sleutel voor een kluis in huis te bemachtigen. „Ik sloeg mijn rechterarm om mijn vrouw heen en zei: van mijn vrouw blijf jij af”, zo verklaarde de man donderdag bij de rechtbank in Leeuwarden.