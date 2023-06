Bekende Haagse ijscoman Moes (67) overleden

Het Haagse icoon was een van de bekendste ijsverkopers van de Hofstad. Hij stond regelmatig op verschillende plekken in Den Haag, waaronder op het Binnenhof. Daar werd hij in augustus vorig jaar door de gemeente nog weggestuurd. Er was toen gesteggel over een standplaatsvergunning volgens Moes, die met het Rijk een overeenkomst had voor het Binnenhof. „Ik wil met liefde betalen voor een vergunning, maar het probleem is dat ik die niet krijg van de gemeente”, zei hij toen.

Bekijk ook: Ijsboer Moes na 46 jaar weggestuurd van plekken rondom Binnenhof

Moes werd in april getroffen door een zwaar herseninfarct en lag in kritieke toestand op de intensive care. Zijn familie laat via Twitter weten het Haagse icoon en lijstduwer van Hart voor Den Haag met het grootste respect te herdenken. „Moes ’zijn’ plekje op het Binnenhof is nu voor eeuwig.”