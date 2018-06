’Een oorlog is nooit glorieus’

Frank van Vliet nam soms een tolk en een chauffeur mee naar het oorlogsgebied.

Amsterdam - In zijn 125-jarig bestaan zond De Telegraaf altijd een eigen man naar de brandhaarden van de wereld. Staan sommige verslaggevers te trappelen om zich naar de loopgraven te begeven, Frank van Vliet werd puur per ongeluk oorlogsverslaggever. „Ik was volkomen onvoorbereid. Met zwart plakband zette ik PRESS op mijn Ford Fiësta.”