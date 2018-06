Twee mannen vast voor witwassen ruim drie ton

In een woning in Delft trof de politie dinsdag 153.000 euro aan. Op het moment van de inval kwamen de twee verdachten aan lopen met een tas waarin nog eens 61.000 euro aan contanten zat. Bij een bank werd vervolgens ruim 100.000 euro aan zwart geld in beslag genomen, meldt de Landelijke Eenheid.

De identiteit van de twee mannen en waar ze vandaan komen, is niet bekendgemaakt.