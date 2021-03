’Alles verkennen’ voor vliegvakantie deze zomer: ’We snakken ernaar’

„We zijn als kabinet aan het kijken, samen met de reisbranche, hoe je dat op veilige manieren kunt doen”, zegt Van Nieuwenhuizen over de vliegvakanties. Er worden proeven voorbereid, zoals nu ook voor evenementen gebeurt.

Volgens de minister is een aantal zaken heel belangrijk: „Heel goed monitoren, aan de voorkant testen, na afloop testen, zorgen dat de quarantaine goed wordt nageleefd.” Er wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om mensen op vakantie te laten gaan onder voorwaarde dat ze het resort op de vakantiebestemming niet verlaten.

’Mensen snakken naar een vakantie’

Dat er weer gevlogen en gereisd kan worden, is volgens Van Nieuwenhuizen van groot belang. „Voor de reisbranche zelf, die het water natuurlijk echt aan de lippen staat, maar ook voor mensen die snakken naar een vakantie.”

Bekijk ook: Zelftest naar verwachting vanaf volgende maand beschikbaar

Ze pleit voor nauwe Europese samenwerking, omdat „harmonisering” volgens het kabinet erg belangrijk is want overal moeten min of meer dezelfde regels gelden. Anders kan iemand van de andere kant van de wereld naar Portugal vliegen, waar ze veel soepeler omgaan met reizigers, om de trein te nemen naar Nederland. In Europa geldt immers het vrij verkeer van mensen.

Nederland wil ook deze zomer behoedzaam blijven, omdat misschien niet iedereen gevaccineerd is.