Grote onrust onder leraren over examen: ’Blijkbaar veel belangrijker dan gezondheid’

Op scholengemeenschap Willem van Oranje in Oud-Beijerland moeten leerlingen tijdens de schoolexamens minimaal 1,5 meter uit elkaar gaan zitten. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Er heerst onrust bij leraren uit het voortgezet onderwijs over het doorgaan van de examens. Zij stellen dat het onverantwoord is om tijdens de coronacrisis in grote groepen toetsen af te nemen. De VO Raad probeert ondertussen kritische schoolbesturen de mond te snoeren.