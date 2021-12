Auto schiet onder truck op A20: bestuurder heeft engeltje op schouder

De auto zat van de voorkant volledig in elkaar, maar als door een wonder stapte de automobilist op eigen kracht uit het voertuig. „Brandweermensen die erbij stonden, vroegen zich ook af hoe dit mogelijk was”, aldus een woordvoerder van de brandweer. „Deze man heeft ongelofelijk veel geluk gehad, want zoals je kunt zien op de beelden is er weinig over van de auto. Nadat hij was uitgestapt, ging hij zelf op de brancard liggen. Hij is voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar is er heel erg goed van af gekomen.”

De politie denkt dat de man met een snelheid van zo’n 80 tot 100 kilometer per uur inreed op de vrachtwagen. Het is niet duidelijk of de truck op dat moment stilstond of reed. De toegesnelde brandweer trok de auto vervolgens met een lier onder de vrachtwagen uit, waarna al snel bleek dat de inzittende het naar omstandigheden verbazingwekkend goed maakte. De A20 was geruime tijd afgesloten door het ongeval. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog.