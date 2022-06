Crisis in Israëlisch kabinet om ’kolonistenwet’: Netanyahu mikt op comeback

Binnenland

Kamer ziet niets in kiesdrempel: ’Stroperigheid komt juist door grotere partijen’

Terwijl een meerderheid van de Nederlanders wil dat er een kiesdrempel komt om zo de wildgroei aan politieke fracties in te dammen, piekert de Tweede Kamer er niet over. „De stroperigheid in Den Haag komt juist door de grotere partijen.”