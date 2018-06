Oploop tegen asielkrakers in Amstelveen

De sfeer is volgens omstanders gemoedelijk. De groep mensen, die gehoor zou hebben gegeven aan een oproep via Facebook, drinken biertjes op straat. Het gaat om een stuk of twintig tot dertig mensen, waarschijnlijk vooral uit Amstelveen. Sommigen hebben tassen bij zich. Ooggetuigen tellen een stuk of twintig agenten die een oogje in het zeil houden.

Op Facebook werd via een evenement opgeroepen vrijdagavond naar het gekraakte pand aan de Groen van Prinstererlaan om de uitgeprocedeerde asielzoekers te laten weten „dat ze ook hier niet welkom zijn”. In de uitnodiging staat ook: „Neem gerust jullie vrienden, kennissen stink en rookbommen mee om je stem wat kracht bij te zetten.” Voor zover bekend zijn er nog geen stink- of rookbommen tevoorschijn gehaald.

Ⓒ Davey Photography/ Davey Baas

De asielkrakers hebben zich nog niet buiten laten zien. „Af en toe gaat er een gordijntje opzij”, vertelt een omstander. „Daar blijft het bij.”

De politie wil niet reageren op vragen over de bijeenkomst.