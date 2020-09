Veertig jaar oud dna przewalskipaard gekloond

Het veulentje kan de redding zijn van de soort, die in het wild als bijzonder bedreigd wordt beschouwd (op een paar kuddes in Mongolië na). Met zijn genetisch materiaal zorgt de hengst voor meer genetische diversiteit voor zijn bedreigde soort, zo melden meerdere Amerikaanse media, waaronder de New York Post.

Het veulen werd ’gemaakt’ met dna dat in 1980 werd afgenomen van de toen vijfjarige hengst Kuporovic. Dat materiaal werd ingevroren. Kuporovic stierf in 1998. Zijn dna is bij een eicel gebracht en bij een merrie ingebracht. Het is de eerste keer dat dat bij een przewalskipaard is gebeurd, zo zegt het kloonbedrijf.

Voordat het veulen zelf kan deelnemen aan het fokproces, moet hij nog even geduld hebben. Zodra hij niet meer bij zijn (draag-)moeder drinkt, wordt hij bij een kudde geplaatst in het San Diego Zoo Safari Park. Daar kan hij in vijf tot tien jaar uitgroeien tot een volwassen hengst en aan zijn eigen nageslacht werken.

Volgens zoöloog Bob Wiese van de San Diego Zoo Global is dit veulen naar verwachting „vanuit genetisch oogpunt een van de belangrijkste exemplaren van de soort.” De dier is Kurt genoemd, naar een van de oprichters van de Frozen Zoo in San Diego. De Frozen Zoo in San Diego heeft duizenden bevroren dna-staaltjes opgeslagen van diverse diersoorten, waaronder ook bedreigde en uitgestorven diersoorten.

Het przewalskipaard werd halverwege de vorige eeuw uitgestorven geacht in het wild. In 1969 werd het laatste dier in het wild gespot en op een bepaald moment waren er slechts een handjevol in dierentuinen te vinden. Een uitgebreid fokprogramma bracht meer leven in de przewalskipopulatie. Momenteel zijn er naar schatting zo’n 2000 exemplaren, nog altijd te weinig om van een stabiele populatie te kunnen spreken. Bijkomend probleem is die 2000 dieren allemaal afstammen van zo’n 12 exemplaren die in het begin van de 20e eeuw in het wild werd gevangen en in dierentuinen waren ondergebracht.