Burgemeester na vechtpartijen azc: kleine groep veiligelanders gedragen zich als ’hooligans’

„We zien dat het steeds drukker wordt”, zegt burgemeester Jaap Velema van Westerwolde. „Er is nauwelijks doorstroom dus blijven steeds meer mensen slapen in Ter Apel. De afgelopen tijd hebben we vechtpartijen gehad waarbij ook steekwapens zijn gebruikt. Wij moeten maatregelen nemen om de veiligheid van kwetsbare asielzoekers, de medewerkers op het terrein en de inwoners van Ter Apel te waarborgen.”

’Hooligans’

De camera’s worden in het weekend geplaatst, de politie zal ’naar bevinden’ preventief fouilleren. De incidenten worden volgens de burgemeester veroorzaakt door een kleine groep veiligelanders die hij ook wel ’de hooligans’ noemt. De vechtpartijen zijn vaak het gevolg van diefstallen. „Daar moet nu een einde aan komen. De meeste asielzoekers, zeker 70 tot 80 procent, komen uit landen als Syrië, Jemen en Turkije en zijn echt op de vlucht voor gevaar.”

Het aantal incidenten neemt toe omdat het drukker is voor het aanmeldcentrum en omdat asielzoekers steeds langer moeten wachten op duidelijkheid. Afgelopen week sliepen honderden mensen buiten voor het aanmeldcentrum. „Dan lopen de spanningen op”, zegt Velema.

Het Rode Kruis besloot vanwege de onveiligheid al om het servicepunt bij Ter Apel te sluiten. Maandag gaat dat pas weer open, onder extra toezicht en beveiliging. De tentjes die door ondernemer Willem Straat werden uitgedeeld aan asielzoekers zijn begin deze week vanwege zorgen over de veiligheid door de gemeente weer in beslag genomen.

’Lapmiddel’

De burgemeester benadrukt dat de maatregel een lapmiddel is. Het echte probleem is de landelijke opvangcrisis waarvoor Rijk, provincies en gemeenten maar geen oplossing vinden. „Wat volgens ons zou moeten gebeuren is dat er een centrale opvangplek in Nederland komt, waarvandaan asielzoekers op afspraak naar Ter Apel kunnen gaan om zich te melden bij IND en vreemdelingenpolitie. Dan kan iedereen bij het aanmeldcentrum weer normaal zijn werk doen. Nu loopt alles vast.”

De gemeente neemt het besluit om het terrein voor het aanmeldcentrum uit te roepen tot veiligheidsrisicogebied samen met de Veiligheidsregio Groningen en de politie Noord-Nederland. Voorzitter van de veiligheidsregio Koen Schuiling zei eerder deze week al dat tijdelijke sluiting van Ter Apel een uiterste optie is.

Dat ligt nog steeds op tafel, aldus Velema. „Dit is een eerste stap die wij zetten om het beheersbaar te krijgen. Lukt dat niet kunnen we het gebied helemaal afsluiten. Of het zo ver komt hangt ook af van wat er gebeurt in Den Haag.”