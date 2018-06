Ook politici kritisch over telefoonrel journalist

De politie wilde achterhalen met wie de journalist had gebeld, in het onderzoek naar wie informatie naar de krant heeft gelekt over burgemeesterskandidaten.

„Terecht dat het OM de fout heeft toegegeven”, vindt D66-Kamerlid Groothuizen. „Dit had niet mogen gebeuren. Bronbescherming is belangrijk in onze democratie, mensen moeten niet worden afgeschrikt om misstanden aan de kaak te stellen.”

CDA’er Van Dam, die jarenlang officier van justitie was, veroordeelt de misser sterk. „Het is gewoon niet goed”, vindt hij. Een extra reprimande hoeft het OM wat hem betreft echter niet te krijgen, omdat de top van justitie de verantwoordelijken al ’zo publiekelijk’ een oorwassing heeft gegeven.

PVV-Kamerlid Bosma concludeert dat justitie compleet in de mist is gegaan. „Het Openbaar Ministerie moet journalisten hun werk laten doen. Grote terughoudendheid is op zijn plaats. Bronnen zijn onmisbaar voor journalisten.”

Minister Grapperhaus (Justitie) wijst erop dat onlangs het voorstel om bronbescherming van journalisten wettelijk te regelen, door de Kamer is aangenomen. „Ik sta daar pal voor”, zegt hij. „Journalisten moeten in vrijheid hun werk kunnen doen.” Op ’individuele zaken’ zoals deze, wil hij echter niet ingaan.

