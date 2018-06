Mueller klaagt Manafort opnieuw aan

Mueller verklaarde vrijdag dat aan Manaforts derde dagvaarding Konstantin Kilimnik als medeplichtige is toegevoegd. Beiden is samenspanning ten laste gelegd om de rechtsgang te belemmeren en het hinderen van justitie. Kilimnik werd in eerdere processtukken aangeduid als ’persoon A’. Hij heeft nog niet gereageerd op deze aanklacht. Eerder ontkende hij in interviews elke betrokkenheid.

Volgens voormalig officier van justitie Renato Mariotti, een Democraat met politieke ambities in Illinois, slaat Mueller door Kilimnik nu toch te noemen een nieuwe weg in naar vervolging van Manafort. Bovendien plaatst hij zijn onderzoek naar mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse presidentscampagne in een ander daglicht. Trump noemt het werk van Mueller steevast een „heksenjacht.”

