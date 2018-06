'Chinese hackers maken marine-info VS buit'

De krant heeft van overheidsfunctionarissen vernomen dat de computerkrakers in januari en februari hebben toegeslagen bij een contractant van het Naval Undersea Warfare Center, een militaire organisatie met het hoofdkwartier in Newport, Rhode Island. Die doet onderzoek en ontwikkelt dingen voor duikboten en de oorlogvoering onder water.

De naam van het gehackte bedrijf is niet bekendgemaakt. Wel dat er 614 gigabytes info is gekopieerd over onder meer een geheim project dat bekendstaat als Sea Dragon. The Post heeft op verzoek van Defensie niet alles wat ze te weten is gekomen gepubliceerd in het belang van de nationale veiligheid.