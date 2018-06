Zus koningin Máxima begraven in Argentinië

Inés Zorreguieta, de woensdagavond op tragische wijze overleden jongste zus van koningin Máxima, wordt vrijdag begraven. Ⓒ ANP

BUENOS AIRES - De zus van koningin Máxima, Inés Zorreguieta, is vrijdag in Argentinië begraven. De uitvaart was in de buurt van Buenos Aires, in aanwezigheid van Máxima en koning Willem-Alexander en hun drie kinderen, de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane.