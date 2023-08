Oekraïense dagboeken tonen wreedheid van oorlog: ’Mijn papa zou nog leven als ik niet had geroepen’

Amsterdam - Ze zouden dagboeken moeten schrijven over hun eerste kus of over de typische tienerpijnen. De nieuwe rondreizende expo ’War Diaries’, momenteel te zien in het Stadhuis van Amsterdam toont dat Oekraïense jongeren vooral hun oorlogsangsten en -trauma’s van zich afschrijven en tekenen. „Had ik mijn vader niet geroepen, dan was iedereen nog in orde, dan leefde iedereen nog.”

Ⓒ AP