Medewerkers ambassade VS in Havana ziek

De Amerikaanse ambassade in Havana. Ⓒ AFP

WASHINGTON - Opnieuw zijn twee medewerkers van de Amerikaanse ambassade in Havana ziek geworden. Artsen onderzoeken nog wat hun precies mankeert. Dat heeft een woordvoerder van Buitenlandse Zaken vrijdag gezegd, zonder in details te treden. ,,Mogelijk zijn dit twee nieuwe gevallen, maar dat is medisch nog niet bevestigd''.