Dalend gemiddelde nieuwe coronagevallen, wel meer nieuwe patiënten in ziekenhuizen

Precies een week geleden waren er 5262 positieve tests. De zaterdag daar weer voor waren er meer dan 11.000 nieuwe gevallen. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 26.808 positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 3830 nieuwe gevallen per dag. Het gemiddelde daalt voor de twaalfde dag op rij.

Rotterdam meeste besmettingen

Rotterdam gaat Amsterdam voorbij en telde de afgelopen dag de meeste nieuwe gevallen. In de Maasstad kregen 216 inwoners te horen dat ze het virus hebben opgelopen. In Amsterdam werden 213 besmettingen bevestigd en in Den Haag waren dat er 94. Daarna volgen Almere met 71 coronagevallen en Tilburg met 51 besmettingen.

Het aantal sterfgevallen door corona steeg met zes. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen 24 uur zijn gestorven aan het virus. Het duurt soms een tijdje voor een sterfgeval is geregistreerd.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 31 meldingen van sterfgevallen, gemiddeld ongeveer 4 per dag.

Sinds het begin van de uitbraak, bijna anderhalf jaar geleden, zijn 1,86 miljoen mensen positief getest. Van 17.772 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger.

Meer nieuwe coronabesmettingen

In de afgelopen 24 uur zijn 98 coronapatiënten in een ziekenhuis opgenomen, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er tien meer dan een dag eerder, toen er 88 mensen op een verpleegafdeling of op de intensive care kwamen te liggen.

Ic's hebben in de afgelopen dag dertien coronapatiënten opgenomen. Dat waren er vrijdag veertien. Verder belandden 85 coronapatiënten op een verpleegafdeling, tegen 74 op vrijdag.

Ziekenhuizen behandelen momenteel 667 mensen wegens Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Op de verpleegafdelingen liggen nu 486 coronapatiënten, elf meer dan op vrijdag. Het aantal patiënten op de ic's steeg met vijf naar 181.