Veel voor weinig bij Powned

Een fors deel daarvan verdween in de zakken van slechts drie mensen. Oprichter Dominique Weesie heeft in zijn eentje al 2 miljoen euro geïncasseerd. De onbekende zakelijk directeur Roeland Mackloet, die inmiddels alweer weg is, streek 1,4 miljoen euro op. Rutger Castricum kon al 1,8 miljoen euro bijschrijven.

Oud-medewerker Jan Roos vindt het allemaal ’te bizar voor woorden’. „Als een dansclubje een paar duizend euro subsidie krijgt, gaat Rutger Castricum verhaal halen omdat het een schande zou zijn. Zelf hebben ze een veelvoud aan subsidie binnengeharkt.”

Lees hier hoe de revolutionaire rebellen zich ontpopten zich tot de handige jongens van Hilversum.