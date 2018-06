Slimme jongens PowNed snel rijk

1 / 2 1 / 2 Dominique Weesie: „Wij bereiken voor de NPO een doelgroep die anders niet of heel lastig wordt bereikt.” Ⓒ ANP

Hilversum - Ooit werd PowNed omarmd als mogelijke reddingsboei van het omroepbestel. Een kleine veertig miljoen euro later is de hoop daarop ogenschijnlijk vervlogen. De roze omroep is al maanden nauwelijks op televisie en lijkt op weg naar de uitgang.