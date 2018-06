Groep reizigers gekidnapt in Nigeria

Het gezelschap werd vervoerd in verscheidene wagens waarvan er zeker vijf tot stoppen werden gedwongen. Dat vertelde een chauffeur die kon ontkomen. De ontvoering had plaats in de provincie Kaduna, waar in de regio Birnin-Gwari al enige tijd een bende actief is. Het Nigeriaanse leger heeft grote moeite de doorgaande wegen in de streek te beveiligen.

