Politie grijpt in bij studentenprotest Amsterdam

Het tentenkamp is een vervolg op de ’Mars voor Onderwijs’ die vrijdag door studenten, docenten en medewerkers werd gelopen. De mars ging van de Oudemanhuispoort via de Stopera naar de Roeterseilandcampus. Zo werd er gedemonstreerd tegen landelijke bezuinigingen op het hoger onderwijs en werd er aandacht gevraagd voor meer democratie en diversiteit binnen de universiteit.

Aan de oproep of de demonstranten wilden vertrekken werd geen gehoor gegeven. Daarop besloot de politie hardhandig in te grijpen. In gesprek met AT5 zegt een woordvoerder van de politie: „We hebben ze inderdaad met lichte dwang van de campus moeten verwijderen.” Er zijn geen aanhoudingen verricht.