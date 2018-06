Rusland wil zich met WK voetbal bevrijden van boycot-dwangbuis

Kozakken maken begin mei met de zweep korte metten met anti-Poetindemonstranten in Moskou. Ⓒ AFP

Moskou - Het Kremlin is er alles aan gelegen dat het WK-voetbal, dat 14 juni van start gaat, vlekkeloos verloopt. Al wekenlang controleert de politie de holen van notoire Russische voetbalhooligans. Ze worden verplicht verklaringen te ondertekenen geen geweld te gebruiken. Een herhaling van de bloedige clash tussen Engeland en Rusland, zoals twee jaar geleden in Marseille tijdens het EK, wil men voorkomen. „In de gaststeden zal er elke 20 meter een politieagent staan”, laat het ministerie van Binnenlandse Zaken in Moskou weten.