Kangoeroe Skippy doodgereden op A12

Kangoeroe Skippy. Ⓒ Honden Zoekgroep Gelderse Vallei HZGV

Ede - In Ede is naast de A12 kangoeroe Skippy dood teruggevonden. De witte kangoeroe, een wallaby, was enkele maanden geleden ontsnapt uit zijn verblijf. Verschillende zoekacties naar het dier mochten niet baten en het was lange tijd een raadsel waar Skippy zich bevond.