Breda overlopen door feestgangers, politie grijpt in

Om hoeveel mensen het ging kan de woordvoerder niet zeggen, maar het waren er „te veel.” Volgens Omroep Brabant werd er gefeest en gedronken.

Er is veel politie aanwezig in het centrum. Groepen jongeren worden verzocht naar huis te gaan. De politie had voor de Oranjedag ook ME opgeroepen. „Voor de zekerheid zijn die alsnog ingezet, omdat we niet goed konden inschatten wat er vandaag zou gaan gebeuren”, aldus de woordvoerder. De ME heeft geen pleinen „leeggeveegd”, benadrukt hij. „Dat was niet nodig. Ze hebben net als de gewone agenten gewoon verzocht of mensen wilden vertrekken. Daar werd netjes gehoor aan gegeven.”

Verder grepen de ME en politie in bij een partybusbedrijf. Zeven busjes wilden namelijk hun terrein verlaten om te toeteren voor de horeca, meldt Omroep Brabant.

Bier

Omroep Brabant meldt dat verschillende horecabazen de afhaalloketten waar drank gekocht kan worden tijdelijk hebben afgesloten. „Dat is uit voorzorg gedaan”, zegt Johan de Vos van Koninklijke Horeca Nederland. Om te voorkomen dat jongeren in grote hoeveelheden drank gaan inslaan bij de supermarkten heeft de horeca contact opgenomen met de Albert Heijn en de COOP. Zij gaan in alle vestigingen in de stad grote groepen weigeren en de verkoop van alcohol reguleren, schrijft Omroep Brabant.