Buma hekelt aanpak van minister uit eigen coalitie

De christendemocraat hekelt haar voornemen om meer vrouwen en meer diversiteit op te nemen in het spoorboekje van het onderwijs. „Ik wil geen politieke discussie over de inhoud van onze geschiedenis”, zegt Buma tegen De Telegraaf.

Hij signaleert dat Van Engelshoven en haar partij D66 hier al een paar keer op hebben gezinspeeld. Zo zei de bewindsvrouw de aandacht voor vrouwen in de canon ’wat magertjes’ te vinden. Afblijven, vindt Buma. „De canon kan best in de loop der tijd veranderen. Maar niet omdat er een nieuwe minister komt die zegt: ik ben van D66 en er moeten meer D66-prioriteiten in.”

Lees hier het complete artikel.