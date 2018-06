Wilders in Londen voor demonstratie

DEN HAAG - Geert Wilders is zaterdag in Londen om te protesteren voor de vrijlating van anti-islamactivist Tommy Robinson. Die werd vastgezet nadat hij verdachten van een reeks zedenmisdrijven had gefilmd. Hij was voorwaardelijk vrij voor een vergelijkbaar vergrijp, en werd opgepakt toen hij dit vorige maand opnieuw deed. Wilders houdt bij de manifestatie ook een toespraak.