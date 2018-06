Studenten in protest tegen politiegeweld

Als protest tegen onder meer landelijke bezuinigingen op het hoger onderwijs was vrijdag een ’Mars voor Onderwijs’ door de hoofdstad georganiseerd. Die eindigde op de Roeterseilandcampus, waar studenten tenten hadden opgezet. Daar werden ze in de avond door agenten weggesleept, zo is op beelden te zien. Volgens de universiteit waren „de laatste actievoerende studenten drie keer gevraagd om te gaan”, tot de politie ingreep.

„Om onze stem te laten horen tégen bezuinigingen en politiegeweld”, willen studenten zich zaterdagmiddag opnieuw verzamelen op de Roeterseilandcampus. Dan houdt de UvA haar Universiteitsdag.