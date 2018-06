GroenLinks grijpt macht buiten de stad

Dat blijkt uit onderzoek van Trouw naar de formatie van gemeentebesturen.

Met het einde van de collegevorming in zicht kan GroenLinks concluderen dat ze goede zaken heeft gedaan bij de lokale coalitieonderhandelingen. Weliswaar spant het er nog om of de partij de honderd colleges haalt waar voorman Jesse Klaver vooraf naar zei te streven - zelf gaat hij nu uit van 95 met tegen de negentig op de teller - het aantal GroenLinks-bestuurders is hoe dan ook flink gegroeid ten opzichte van 2014.

De groei zit hem onder meer in de gemeenten die de grote steden omringen. Zo levert GroenLinks bestuurders in Haarlem, Oostzaan, Diemen en Ouder-Amstel die zo als een warme kraag om Amsterdam liggen, de stad waar GroenLinks dit jaar de verkiezingen won. Rondom Utrecht, Den Haag en Eindhoven tekent zich hetzelfde beeld af.