Top Trump-Kim, niet geschoten is altijd mis

Ik heb het idee dat ze wel iets in elkaar herkennen. Beide opgegroeid in een beschermd milieu met een dominante vader. Beide zijn ook absoluut uniek. Niets grauwe middenmoot, niets van luisteren naar anderen, niets van diplomatiek.

Dat kan dus gruwelijk fout gaan, maar het kan ook werken. Mannen die elkaar herkennen en weten dat ze buiten de middelmaat vallen. Ze beseffen ook dat ze geen enorme dossierkennis nodig zullen hebben, of vinden dat in ieder geval. Dit zijn mannen die gewend zijn de baas te zijn, dus zij komen tot een akkoord en als dat problematisch is, dan lossen anderen dat maar op.

Dat is onorthodox, maar het kan werken. En laten we eerlijk zijn, iedere stap die genomen kan worden tot toenadering tussen de beide kemphanen kan alleen maar worden toegejuicht. Het spelletje nucleaire stratego dat tot nu toe werd gespeeld is te riskant.

En dus is de positie van de Democratische Partij in de VS treurig. Natuurlijk gunnen ze Trump geen succes, maar hem ondermijnen in zijn unieke poging is hypocriet en staatsgevaarlijk. Als het misloopt kunnen ze nog altijd klagen, maar nu moeten ze de ‘commander in chief’ de ruimte geven.

Helaas gebeurt dat niet. Zeven democratische senatoren, waaronder de invloedrijke Chuck Schumer, hebben een waarschuwingsbrief geschreven. Zo moet Noord-Korea ‘overal en altijd’ bereid zijn om hun nucleaire installaties, alsmede de plekken waarop chemische en biologische wapens opgeslagen zijn, te laten inspecteren. Dat is een goed klinkende voorwaarde, maar de Democraten vergeten wel even dat niet zij onderhandelen, maar Trump.

Het is waar dat Kim tot nu toe de grote winnaar is van het nucleaire poker. Van paria is hij opeens de meest interessante persoon voor wereldleiders om te ontmoeten. Helaas zijn die van enigszins verdachte signatuur, Poetin, Assad, maar toch. Hij is uit zijn isolement.

Zaken als mensenrechten en democratie, helaas nooit een prioriteit van Trump met zijn voorliefde voor ‘sterke’ leiders, zullen moeten wachten. Eerst een resultaat behalen waarmee het nucleaire gevaar kan worden ingedamd. Dat zal niet met één ontmoeting gebeuren, maar geef het een kans. Zoals beide wapenliefhebbers weten: niet geschoten is altijd mis.