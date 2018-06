Lotto-winnaar negeerde advies zoon

Maar goed dat hij dat advies in de wind sloeg want hij won afgelopen week 315 miljoen (!) dollar (282 miljoen euro) in de New Jersey Powerball jackpot.

„Vaders weten het toch altijd beter”, lachte de Afrikaanse immigrant vrijdag bij de overhandiging van de cheque.

De vader van twee kinderen arriveerde in 1996 in de USA.

Souami was op weg naar de carwash, toen hij besloot toch maar weer een lot te kopen bij de 7-Eleven. De volgende dag in de supermarkt viel zijn mond open toen hij hoorde dat de nummers 3, 6, 9, 17, 56 en de powerball 25 hem multimiljonair hebben gemaakt.

Zijn handen trilden zo dat het twee uur duurde om het formulier in te vullen, zo schrijft de New York Post.

Souami speelde al 21 jaar in allerlei loterijen. Zijn 20-jarige zoon was altijd tegen ’omdat hij toch nooit zou winnen’.