Drie hangjongeren aangehouden in Noordwijk

NOORDWIJK - In Noordwijk zijn vrijdagavond drie mensen aangehouden in de wijk Boerenburg, waar sinds donderdag een noodverordening geldt. Het gaat om twee jongens uit Noordwijk van 17 en 18 jaar en een 18-jarige Leidenaar. Ze hingen er rond ondanks waarschuwingen van de politie dat ze moesten weggaan. De jongen uit Leiden was eerder op de avond al aangehouden voor rijden met drank op.