Eigenaar wil agressieve hond afmaken na bijtincident

De hond wist door nog onbekende oorzaak aan de controle te ontkomen, doorkruiste een maïsland en stormde op de verbouwereerde meid af. Volgens wijkagent Bas Kuiphuis, die samen met collega’s op de melding afkwam, was haar onderbeen behoorlijk toegetakeld door de aanval. „Ze is naar het ziekenhuis overgebracht, waar ze hechtingen kreeg en gisteravond nog een operatie moest ondergaan. Gelukkig is ze inmiddels weer thuis.”

"Hij was enorm boos op zijn hond en wilde ’m eigenlijk meteen al zelf doodmaken."

De agressieve blaffer werd door de dierenarts met een spuitje afgemaakt. „De eigenaar was ook gebeten in zijn onderarm”, weet agent Kuiphuis. „Hij was enorm boos op zijn hond en wilde ’m eigenlijk meteen al zelf doodmaken. We hebben hem daarvan afkunnen houden. We hebben de dierenarts ingeschakeld.”

Wijkagent Kuiphuis deelt een pluim uit aan de mensen die het kind wisten te redden, nadat ze al gebeten was. „Dat was maar goed ook, want je weet niet hoe het anders afgelopen zou zijn.” Wat hem betreft zijn er alleen maar slachtoffers te betreuren in dit verhaal. „Het jonge slachtoffertje natuurlijk, maar ook de baas en zijn hond. Die kreeg een soort tweede kans en was al eens uit huis geplaatst, bij z’n vorige eigenaar. Een soort resocialisatie-traject. Helaas was dat niet succesvol.”