Met één veeg is ons bezoedelde imago in het buitenland opgefrist. Het imago van een land dat niet meer kan voetballen. Een drugs-, belasting- en daderparadijs, waar gevaarlijke tbs’ers zomaar de klinieken uit kunnen wandelen. Maar tegelijkertijd het braafste jongetje van de klas dat maar al te graag met het geheven vingertje naar anderen wijst. En had ik al gezegd dat we niet kunnen voetballen?