Mensen met opvallende wenkbrauwen vaak narcistisch

Dat is gebleken uit een onderzoek aan de Universiteit van Toronto. De studie werd gepubliceerd in het tijdschrift The Journal of Personality. Zo meldt RTL Nieuws.

Narcisme

Narcisme is een vorm van gedrag die wordt gekenmerkt door een obsessie met de eigen persoonlijkheid, egoïsme, dominantie, ambitie en het gebrek aan inlevingsvermogen.

Mensen die veel tijd besteden aan het bijhouden van hun dikke wenkbrauwen hebben volgens de onderzoekers meer narcistische kenmerken.

Foto’s

De Narcissistic Personality Inventory is een test om de mate van narcisme te meten bij respondenten. De onderzoekers maakten foto’s van de personen die hoog scoorden op deze test. Daarna werd er gefocust op de wenkbrauwen en wat bleek: hoe opmerkelijker de wenkbrauwen, hoe meer narcistische persoonlijkheidskenmerken.

Volgens de onderzoekers is dit omdat opvallende wenkbrauwen goed te herkennen en te onthouden zijn. „Ze zorgen ervoor dat ze door andere mensen worden herinnerd en worden geliefd.”

