Poetin gelooft in constructieve dialoog Trump

In de ogen van Poetin is het duidelijk dat Trump beloften nakomt die hij de verkiezingscampagne heeft gedaan. Eén van de beloftes was dat hij de betrekkingen met Rusland zou gaan verbeteren. In maart zei Trump nog dat de twee leiders elkaar spoedig zouden spreken.

Een woordvoerder van het Kremlin zei zaterdag dat Wenen als plek voor een top van Poetin en Trump wordt overwogen.