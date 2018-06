Kamervragen over politieactie tegen studenten

„Waarom heb je ons weggehaald” en „Staan jullie achter ons”, klonk het herhaaldelijk in de zaal terwijl op de muur beelden werden getoond van het politieoptreden. Na ongeveer een kwartier verlieten de boze studenten de zaal. Volgens Tijmen de Vos van studentenunie ASVA wilden ze de bestuursvoorzitter confronteren met de gebeurtenissen. „We dachten eerst dat we door haar werden gesteund maar werden vervolgens van het terrein afgeknuppeld. We hebben haar in elk geval aangegeven hoe de nacht voor ons is verlopen.”

„Iedereen strijdt voor eenzelfde doel: investeren in onderwijs en onderzoek. Wij blijven als UvA alle kanalen die tot onze beschikking staan, inzetten om die boodschap luid en duidelijk te laten horen”, meldt Ten Dam op Twitter. De universiteit zegt te betreuren hoe de vrijdag dag is geëindigd, maar wijst er op dat de actievoerders driemaal is gevraagd te vertrekken. Toen dat niet gebeurde, werd de politie erbij geroepen. Volgens de studenten ging het er hardhandig aan toe en traden agenten op met wapenstokken, pepperspray en politiehonden. Er is niemand gearresteerd.

GroenLinks-Kamerlid Zihni Özdil wil opheldering van Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven. „Als je studenten die vreedzaam demonstreren door de politie in elkaar laat slaan, heb je op zijn zachtst gezegd weinig begrepen van democratie”, aldus Özdil op Twitter.

