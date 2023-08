Met ’Janneke’ gloort er hoop voor vissers

Hoewel de vissers op Urk het zwaar hebben, worden er grootse plannen gesmeed. Om in tijden van hoge brandstofprijzen en strenge EU-regels tóch een toekomst te kunnen creëren, wordt deze maand gestart met de bouw van een multifunctioneel schip. Daarmee kan duurzamer gevaren en gevist worden. Bovendien hopen de vissers eventueel in samenwerking met defensie de Noordzee in de gaten te houden voor het geval er ongewenste indringers komen.

Talloze schepen liggen momenteel werkloos in de haven. Nieuwe plannen op Urk kunnen mogelijk het tij gaan keren. Ⓒ ANP/HH