De eerste royal guard met een tulband

Het gaat om de in Punjab geboren Charanpreet Singh Lall, een 22-jarige Sikh die in 2016 bij het Britse leger ging. Lall, woonachtig in Leicester, is de eerste deelnemer aan de parade die de traditionele berenmuts heeft mogen vervangen door een ander hoofddeksel.

De soldaat beseft dat er op hem wordt gelet. „Ik hoop alleen dat de mensen die kijken het erkennen en het beschouwen als een nieuwe verandering.” Hij zei verder: „Ik hoop dat meer mensen als ik, niet alleen Sikhs maar ook van andere religies en achtergronden, aangemoedigd worden het leger in te gaan.”