Kinderen op het spoor: machinist remt net op tijd

De kinderen renden weg na de noodstop van de trein. De machinist is opgevangen door traumahulp. Dat meldt ProRail via Twitter.

Levensgevaarlijk

ProRail-woordvoerder René Vegter zegt tegen de NOS dat het spoor geen speelterrein is. „Als een trein 140 kilometer per uur rijdt, heeft hij een remweg van enkele honderden meters. Het is echt levensgevaarlijk.” Tieners nemen vaker risico’s, maar hebben geen idee hoe gevaarlijk het is.

Op de website van ProRail is te lezen dat spoorlopers voor veel problemen zorgen. „Machinisten schrikken hiervan, remmen en krijgen van de verkeersleiding opdracht stapvoets verder te rijden om ongevallen te voorkomen. Alle andere treinen op het traject moeten dan ook langzamer rijden, waardoor veel reizigers te laat op hun bestemming aankomen.”