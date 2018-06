’Koningin zong voor zusje Inés’

Volgens bronnen van de krant slaagde de koningin erin om ondanks haar emoties haar stem in bedwang te houden en een betekenisvolle speech te houden over de liefde voor haar 14 jaar jongere zusje, met wie zij een innige band had.

Daarna zong ze een nummer van Bob Marley (naar verluidt Is This Love) over de verbondenheid tussen de kinderen van de Zorreguieta’s. Daarbij werd de koningin ondersteund door haar drie dochters en haar broer Martín. Ook zongen zij nog Knocking on Heaven’s Door van Bob Dylan.

Máxima en haar familie hebben altijd veel met muziek gehad. Tijdens de uitvaartdienst van haar vader Jorge, in augustus vorig jaar, zong de koningin samen met haar broers twee nummers voor haar vader.

De dienst voor Inés duurde volgens een bekende van de familie rond de 40 minuten. „Het was heel emotioneel”, zegt deze bron tegen La Nacion.