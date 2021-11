73-jarige vrouw op luchthaven Zürich opgepakt met 4 kilo cocaïne in bagage

De vrouw was met het vliegtuig vertrokken in het Braziliaanse Sao Paulo en zou vervolgens via Düsseldorf verder reizen naar Amsterdam, aldus de Zwitserse autoriteiten. „Tijdens een politiecontrole rees het vermoeden dat de vrouw verdovende middelen smokkelde”, verklaart de politie. Na de drugsvangst werd ze opgepakt. Het openbaar ministerie in Winterthur voert verder onderzoek.